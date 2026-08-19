Çankırı'daki Emzirme Destek Hattı 7 gün 24 saat annelerin hizmetinde

Çankırı'da hayata geçirilen "Emzirme Destek Hattı", annelerin emzirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla 7 gün 24 saat ücretsiz destek sağlıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Çankırı Devlet Hastanesi'nde geçen yıl kurulan hat aracılığıyla bugüne kadar 206 anneye hizmet verildi.

Doktor Gizem Odabaşı, AA muhabirine, anne sütünün bebek için ilk ve en değerli besin kaynağı olduğunu, ilk 6 ay su dahil herhangi bir ek besin verilmeden yalnızca anne sütüyle beslemenin önerildiğini söyledi.

Anne sütünün bebeğin büyüme ve gelişimi için ilk 6 ay yeterli olduğunu vurgulayan Odabaşı, "Enfeksiyonlara karşı koruyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu nedenle anne sütünün 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesini öneriyoruz. 6 aydan sonra ek gıdaya geçilse bile emzirmenin devamlılığı çok önemli. Unutmayalım, anne sütü her bebeğin en doğal hakkıdır." dedi.

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Odabaşı, gebe bilgilendirme sınıflarında anne adaylarını doğum ve emzirme sürecine hazırladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Gebelerimizin süreci daha sorunsuz ve stressiz bir şekilde atlatmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evde olduklarında ya da buraya ulaşamayacakları bir durumda emzirmeyle ilgili akıllarına herhangi bir şey takılırsa Emzirme Destek Hattı'mızdan bize ulaşabiliyorlar. Her türlü sorularına cevap alabiliyorlar."

- "Hattın bilinirliği arttıkça arayanların sayısı yükseliyor"

Ebe Aynur Türkay Bayram da yapılan araştırmalarda Çankırı'da bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenme oranının yüzde 59,9, gebe okullarına katılım oranının ise yüzde 34,4 olarak belirlendiğini aktardı.

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Emzirme Destek Hattı'nın 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini belirten Bayram, "Şu an için arama oranımız çok yüksek olmamakla birlikte hattın bilinirliği gittikçe artmakta ve arayan sayısı yükselmektedir. 2025 yılında kurulan hattımızdan ilk yıl 82, 2026 yılında ise 124 kişi hizmet aldı. Verdiğimiz bütün eğitimlerde, gebe okulu eğitimlerinde ve anne sütüyle ilgili diğer eğitimlerde annelerimize ve anne adaylarımıza Emzirme Destek Hattı hakkında bilgi veriyoruz." diye konuştu.

Hattın Çankırı Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verdiğini anlatan Bayram, annelerin sorularının ebe, uzman ebe ve hemşireler tarafından yanıtlandığını söyledi.

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Emzirme döneminde karşılaşılan önemli sorunlardan birinin "meme reddi" olduğunu kaydeden Bayram, şöyle konuştu:

"Meme reddinin sebebi, biberon emziğine ve mamaya alışan bebeğin annesini emmek istememesi. Mamaya ve biberona yönelmenin sebeplerinden biri de annelerdeki 'Bebeğim doymuyor, kilo almıyor, yeterince beslenemiyor' kaygısı. Annelere, bebeklerinin yeterli kilo alması, günlük idrar ve dışkılama sıklığının yeterli olması gibi doyma belirtilerini anlatmamız gerekiyor. Gereksiz kaygı duymamaları ve ilk 6 ay sadece anne sütünün yeterli olduğu konusunda annelerimizi bilgilendirmeliyiz."

- "Destek almak ve bilgi edinmek süreci kolaylaştırıyor"

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Emzirme Destek Hattı'ndan yararlanan 3 çocuk annesi Arzu Çokaktaş Uysal, gebe bilgilendirme sınıfındaki eğitimlerin doğum ve emzirme sürecinde kendisine katkı sağladığını söyledi.

Doğumdan sonra da sağlık çalışanlarının desteğini aldığını belirten Uysal, "Emzirme sürecinde sorularım olduğu zaman emzirme destek hattını aradım. Oradan da güzel yönlendirmeler aldım ve süreç benim için daha güvenli şekilde devam etti." dedi.

Uysal, anne adaylarına gebe bilgilendirme sınıflarına katılmalarını ve ihtiyaç duyduklarında destek hattından yararlanmalarını tavsiye ederek, "Emzirmenin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu kendi deneyimlerimle gözlemledim. Destek almak, bilgi edinmek süreci çok daha kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

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Destek hattına özellikle ek gıdaya geçiş ve emzirmenin sonlandırılmasıyla ilgili sorular yönelttiğini anlatan Uysal, kendisine emzirmenin 24 ay ve ötesine kadar sürdürülmesinin desteklendiği ve bırakma sürecinin kademeli gerçekleştirilebileceği yönünde bilgi verildiğini kaydetti.