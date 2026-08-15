Çankırı'da aç kalan tilki yerleşim yerine indi
Çankırı'da aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.
Giriş: 15.08.2026 - 10:51 Güncelleme:
Çankırı'da aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.
Sabah saatlerinde Çankırı-Ankara kara yolunun Tüney köyü mevkisine gelen tilkinin, temkinli hareketlerle çevreyi kontrol ederek yiyecek aradığı anlar kameraya yansıdı.
Bir süre bölgede dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.
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