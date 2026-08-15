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        Çankırı'da aç kalan tilki yerleşim yerine indi

        Çankırı'da aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Çankırı'da aç kalan tilki yerleşim yerine indi

        Çankırı'da aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.

        Sabah saatlerinde Çankırı-Ankara kara yolunun Tüney köyü mevkisine gelen tilkinin, temkinli hareketlerle çevreyi kontrol ederek yiyecek aradığı anlar kameraya yansıdı.

        Bir süre bölgede dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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