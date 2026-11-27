Çankırı'da, Valilik koordinesinde yürütülen "Çankırı Proje Ağı" çalışması kapsamında düzenlenen "Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimini tamamlayan 30 kamu personeline sertifikaları verildi.

Çankırı’da kamu kurumları arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve proje üretme kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim programı tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) bünyesinde faaliyet gösteren CFCU Akademi uzmanları tarafından 2527 Kasım tarihleri arasında verilen programa, kentteki 21 farklı kurumdan 30 kamu personeli katıldı. "Çankırı için birlikte düşün, birlikte tasarla, birlikte üret" sloganıyla hayata geçirilen ve toplam 18 saat süren eğitimde, proje yönetiminin temel ilkeleri ile yöntemleri uygulamalı çalışmalarla ele alındı. Program sonunda süreci başarıyla tamamlayan 30 katılımcıya sertifikaları il protokolü tarafından takdim edildi.

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Verilen eğitimle birlikte kamu kurumları arasındaki bağın güçlendiğini ifade eden CFCU Akademi Başkanı Senem Tunaboylu Sert, "Normalde kişiler ya da kurumlar bir işe başlarken proje fikrinin heyecanıyla yola çıkarlar. Ancak süreç ilerledikçe ortaya çıkan, hesaba katılmamış detaylar ve karşılaşılan problemler, zamanla bu heyecanın yerini kaygıya bırakmasına neden olur. Biz bu eğitim süresince, bir fikri somut bir projeye dönüştürürken izlenmesi gereken adımları ele aldık. Öncelikle güçlü ve zayıf yönlerimizi doğru analiz etmeyi, fırsat ve tehditleri değerlendirmeyi, ardından paydaşlarımızı belirleyip sürece dahil etmeyi, problemin kök nedenlerine inerek doğru bir kapsam oluşturmayı ve tüm bunların sonucunda gerçekçi bir iş takvimi ile maliyet hesabına ulaşmayı inceledik. Bu sayede, süreç ilerlerken daha sağlıklı bir proje tasarımı yapmanın ve ardından daha kolay bir uygulama aşamasına geçmenin yollarını birlikte görmüş olduk" dedi.

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Programda konuşan Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş ise, "Buradaki 30 arkadaşımız da bizim için çok kıymetli. Çankırı Proje Ağı'nı bundan yaklaşık 56 ay önce bir fikir olarak ortaya çıkardık. Temel amacımız; ilimizde ilgili kurumların yürüttüğü projeleri bir araya getirerek, az önce hem başkanımızın hem de akademi başkanımızın vurguladığı gibi ortak bir proje kültürü oluşturmak. Yapılan tüm çalışmaların belli bir kültür ve kurumsal yapı altında yürütülmesi bence çok değerli" ifadelerini kullandı.