Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyonda, 103 adet sikke, 7 adet obje, 7 adet patlayıcı madde, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 850 adet fişek, 1 adet uçak savar mühimmatı ve 11 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

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