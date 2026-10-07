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        Alaca'da Okul Güvenlik Toplantısı yapıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla Kaymakam Meriç Dinçer başkanlığında Okul Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Alaca'da Okul Güvenlik Toplantısı yapıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla Kaymakam Meriç Dinçer başkanlığında Okul Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda ilçede bulunan okulların ve çevrelerinin güvenliği, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim almalarının sağlanması, okul giriş-çıkışlarında alınacak güvenlik tedbirleri ile kurumlararası iş birliği ve koordinasyon konuları değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dinçer, çocukların güvenliği ve eğitim ortamlarının huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmaların ilgili kurumların iş birliği içerisinde titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.

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        Toplantıya Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Han Salıcıoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Meran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Erhan Atalay katıldı.

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