Azerbaycan'da dünya şampiyonu olan milli güreşçi Özmez, memleketi Çorum'da törenle karşılandı

Azerbaycan'da düzenlenen Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 61 kiloda altın madalya kazanan Özdenur Özmez, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde törenle karşılandı.



27-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenen şampiyonada dünya şampiyonu olan Özmez için karşılama programı gerçekleştirildi.



İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, ilçe merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, elde ettiği başarı dolayısıyla Özmez'i tebrik etti.



Özdenur'un, bir insanın inandığında neler başarabileceğini en iyi şekilde gösterdiğini belirten Polat, "Biz Özdenur’u onore ederken onu gören küçük kardeşlerimiz onun gibi olup, onun açtığı yolda yürümek istiyorlar. Bu başarıda İskiliplinin inanmışlığı var. İnşallah, temennimiz 2028 yılında olimpiyat şampiyonu olması, Türkiye'ye bir ilki yaşatmasıdır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.



İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de Özdenur Özmez'in başarılarının devamını diledi.



Özmez'in antrenörü Adem Uysal ise hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurguladı.



Özmez ise kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür ederek, "Dünya şampiyonasında bayrağımızı göndere çektirmekten çok mutlu oldum. Olimpiyat şampiyonluğu için söz veriyor, dünya şampiyonluğunu İskilip'e armağan ediyorum." diye konuştu.

