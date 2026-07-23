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        Çorum 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali devam ediyor

        Çorum 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali, çeşitli etkinliklerle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 21:42 Güncelleme:
        Çorum 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali devam ediyor

        Çorum 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali, çeşitli etkinliklerle devam etti.

        Festival kapsamında Türkiye'den 5 il ve 6 ülkeden Çorum'a gelen halk oyunları ekipleri, Pir Baba Parkı, Hürriyet Meydanı, Millet Bahçesi ve Bedesten'de gösteri sundu.

        Halk oyunları gösterilerinin ardından farklı illerden gelen aşıkların sahne aldığı Aşıklar Konseri düzenlendi.

        Festival kapsamında 24 Temmuz Cuma günü ise yemek yarışması, Uluslararası Resim Çalıştayı Söyleşisi ve Sergisi, halk oyunları gösterisi ile Soner Sarıkabadayı konseri gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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