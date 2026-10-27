Çorum Boğazkale'de sonbahar manzaraları mest ediyor

Çorum'un Boğazkale ilçesi, sonbahar mevsiminde ziyaretçilerini mest ediyor. Ağaç yapraklarının sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle birlikte bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İlçenin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Hattuşa Japon Bahçesi ve Hoşur Şelalesi mevkilerindeki yürüyüş güzergahları, güzelliğiyle mest ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.