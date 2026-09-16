Çorum FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 16.09.2026 - 22:25 Güncelleme:
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışması yaptı.
Dinamik ısınmanın ardından taktiksel çalışmayla devam eden antrenman, kaleli oyunla sona erdi.
Kırmızı-siyahlılar, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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