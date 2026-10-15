Çorum FK, Çaykur Rizespor maçına hazır

Sınırlı dokunuşlu pas organizasyonları, dar alanda pozisyon alma ve baskı çalışmalarıyla devam eden idmanda, hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, reaksiyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.