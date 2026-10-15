Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum FK, Çaykur Rizespor maçına hazır

        Çorum FK, Çaykur Rizespor maçına hazır

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 20:06 Güncelleme:
        Çorum FK, Çaykur Rizespor maçına hazır

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, reaksiyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

        Sınırlı dokunuşlu pas organizasyonları, dar alanda pozisyon alma ve baskı çalışmalarıyla devam eden idmanda, hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

        Antrenman, top kaybı sonrası reaksiyon ve pres çalışmalarıyla sona erdi.

        Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, maç saatini beklemeye başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi

        Benzer Haberler

        Çorum'da oto lastik tamirhanesine silahlı saldırı
        Çorum'da oto lastik tamirhanesine silahlı saldırı
        Çorum'da 1043 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyon sonucu 1 kişi tutuklan...
        Çorum'da 1043 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyon sonucu 1 kişi tutuklan...
        Çorum'da görme engellilerden farkındalık yürüyüşü
        Çorum'da görme engellilerden farkındalık yürüyüşü
        Çorum'da düzenlenen şenlik binlerce öğrenciyi bilimle buluşturuyor
        Çorum'da düzenlenen şenlik binlerce öğrenciyi bilimle buluşturuyor
        Çorum'da minibüs otomobille çarpıştı: 6 yaralı
        Çorum'da minibüs otomobille çarpıştı: 6 yaralı
        Çorum'da sis etkili oldu
        Çorum'da sis etkili oldu