Çorum FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında 14 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sezona Topuk Yaylası'nda hazırlanan Çorum FK, 6 Ağustos'ta kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra 2 günlük iznin ardından kulüp tesislerinde toplandı. Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı ekip, tesislerinde yeni sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi. Çorum FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına 11 Ağustos Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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