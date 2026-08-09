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        Çorum FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında 14 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 19:04 Güncelleme:
        Çorum FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında 14 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Sezona Topuk Yaylası'nda hazırlanan Çorum FK, 6 Ağustos'ta kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra 2 günlük iznin ardından kulüp tesislerinde toplandı.

        Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı ekip, tesislerinde yeni sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi.

        Çorum FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına 11 Ağustos Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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