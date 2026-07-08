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        Çorum FK, kaleci Arif Şimşir'i renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, kaleci Arif Şimşir'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 21:17 Güncelleme:
        Çorum FK, kaleci Arif Şimşir'i renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, kaleci Arif Şimşir'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Altınordu forması giyen 21 yaşındaki Arif Şimşir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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