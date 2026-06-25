Çorum FK, kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'de kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Giriş: 25.06.2026 - 15:38 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'de kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Hüseyin Akınay'ın sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, "Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonluklarda sağladığı katkı için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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