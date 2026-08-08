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        Çorum FK, Norveçli futbolcu Markus Karlsbakk'ı renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Çorum FK, Norveçli futbolcu Markus Karlsbakk'ı renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun Norveç'in Lillestrøm SK takımından transfer edildiği belirtildi.

        Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk, Aksla altyapısında yetişmiş, ardından Aalesund altyapısına geçmiştir. Kariyerinde Aalesund, Raufoss ve Lillestrøm SK formaları giyen Karlsbakk, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

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