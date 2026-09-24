Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Uğur Uçar'a kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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