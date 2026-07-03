Çorum olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

Çorum'da 1980 yılında meydana gelen olaylarda yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.



Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi'nde bir araya gelen Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Avrupa Çorumlular Derneği, CHP, DEM Parti, Eğitim-Sen ve köy derneklerinin üyeleri, Bahabey Caddesi'nden basın açıklamasının yapılacağı Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.



Yürüyüşe olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve eski milletvekili Zeynel Özen de katıldı.



Programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Alevi dedesi Şahin Polat ile Naime Nayman ana tarafından çerağ yakıldı.



Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, yaptığı konuşmada, gerçek faillerin halkın önüne çıkarılmasını istediklerini söyledi.



Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy ise etkinliğin yapıldığı Kadeş Barış Meydanı'na anıt dikilmesini ve olayların aydınlatılmasını talep ettiklerini belirtti.



Konuşmaların ardından semah dönüldü.







