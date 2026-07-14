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        Çorum'da "60 Saniyede 600 Çocuk ile Kur'an-ı Kerim Hatmi" etkinliği düzenlendi

        Çorum'da yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 600 çocuk, kendileri için belirlenen sayfaları aynı anda okuyarak 60 saniyede Kur'an-ı Kerim'i hatmetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Çorum'da "60 Saniyede 600 Çocuk ile Kur'an-ı Kerim Hatmi" etkinliği düzenlendi

        Çorum'da yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 600 çocuk, kendileri için belirlenen sayfaları aynı anda okuyarak 60 saniyede Kur'an-ı Kerim'i hatmetti.

        Belediye tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için "60 Saniyede 600 Çocuk ile Kur'an-ı Kerim Hatmi" etkinliği düzenlendi.

        Çorum Şehitliği'ndeki etkinlikte, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 600 çocuk, kendileri için belirlenen Kur'an sayfalarını aynı anda okudu. Çocuklar, bir dakikada okumayı tamamladı.


        Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de çocuklarla Kur'an okudu.

        Etkinliğin ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım, hatim duasını yaptı.

        Vali Çalgan ve beraberindekiler, ardından şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı ve şehitler için dua etti.

        Belediye Başkanı Aşgın, gazetecilere, 15 Temmuz'un terör örgütü FETÖ'nün büyük darbe aldığı, halkın kahramanlık destanı yazdığı bir gün olduğunu söyledi.

        Anma etkinlikleri çerçevesinde şehitlikte etkinlik yapmak istediklerini dile getiren Aşgın, şunları kaydetti:

        "Çünkü vatan, millet, bayrak gibi değerlerimizi en iyi şehitlikte hissedebiliriz. İrade bizim, gençlik bizimse 'Gençlerimizi ve geleceğimizi nasıl ihya edebiliriz?' diye düşündük ve bu güzel fikir ortaya çıktı. Kur'an okumayı öğrenmiş 600 yavrumuzla çok kısa süre içinde, 60 saniyede Çorum'un en mübarek yerlerinden birinde, şehitlikte buluşmak, herkese birer sayfa vermek suretiyle 600 sayfa Kur'an-ı Kerim'i bir dakikada hatmetmek istedik. Buradaki Çorum'un en büyük Türk bayrağının gölgesinde, 19 şehidimizin manevi huzurunda, minaremizin dibinde bürokrasimizle, Diyanet mensuplarımızla yavrularımız buluştu ve 1 dakika içinde Rabb'imize hamdolsun ki hatmimizi yaptık."

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