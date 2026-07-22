Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da anız yangınının sıçradığı 1 ev, 2 samanlık ve 2 ahır zarar gördü

        Çorum'da anız yangınının sıçradığı 1 ev, 2 samanlık ve 2 ahır zarar gördü

        Çorum'un Osmancık ilçesinde anız yangınının sıçraması sonucu 1 ev, 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Çorum'da anız yangınının sıçradığı 1 ev, 2 samanlık ve 2 ahır zarar gördü

        Çorum'un Osmancık ilçesinde anız yangınının sıçraması sonucu 1 ev, 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

        Yenidanişment köyü Tekmen Bağları Mahallesi'nde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine sıçradı.

        İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Osmancık Belediyesi ile Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında, 1 ev, 2 samanlık ve 2 ahır zarar gördü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"

        Benzer Haberler

        Geleceğin meslekleri Hitit Üniversitesi'nde: 3 program ilk kez öğrenci kabu...
        Geleceğin meslekleri Hitit Üniversitesi'nde: 3 program ilk kez öğrenci kabu...
        8. Uluslararası Sanat Çalıştayı Çorum'da başladı: 34 sanatçı Çorum'u tuvall...
        8. Uluslararası Sanat Çalıştayı Çorum'da başladı: 34 sanatçı Çorum'u tuvall...
        Hanımeli Yöresel Market'in bininci müşterisine sürpriz hediye
        Hanımeli Yöresel Market'in bininci müşterisine sürpriz hediye
        Çorum'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Çorum'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Çorum'da klasik otomobil rüzgarı: Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi
        Çorum'da klasik otomobil rüzgarı: Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi
        Uğur Uçar: "Takımımıza çok kaliteli oyuncular katılacak"
        Uğur Uçar: "Takımımıza çok kaliteli oyuncular katılacak"