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        Çorum'da bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

        Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Çorum'da bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

        Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.

        Ulukavak Mahallesi Çamdeğirmeni 2. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katındaki L.G'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle apartmanı yoğun duman kaplarken, diğer dairelerde bulunan vatandaşlar itfaiye merdiveni yardımıyla tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen 7 kişiden 3'ü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Diğer 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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