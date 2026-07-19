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        Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi darp sonucu yaralandı

        Çorum'un Kargı ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi de darp sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi darp sonucu yaralandı

        Çorum'un Kargı ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi de darp sonucu yaralandı.

        Demirören köyünde komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda A.K. ve K.Ç. silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı. Y.K, M.Ç, E.T. ve P.S. ise darbedilmeleri nedeniyle yaralandı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kargı ve Osmancık devlet hastaneleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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