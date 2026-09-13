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        Çorum'da COP31 farkındalık etkinliği düzenlendi

        Çorum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, COP31 hazırlıkları kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla COP31 farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Çorum'da COP31 farkındalık etkinliği düzenlendi

        Çorum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, COP31 hazırlıkları kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla COP31 farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte çocuklara iklim değişikliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir üretim ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında bilgiler aktarıldı.

        Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce açılan stantta vatandaşlara COP31 ve iklim değişikliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Çocuklara ise ekran kullanım sürelerine ilişkin anket uygulandı. Etkinlik kapsamında çocuklara ayrıca fesleğen ve çeşitli hediyeler de verildi.

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