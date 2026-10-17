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        Çorum'da devrilen hafriyat tırının sürücüsü yaralandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde devrilen hafriyat tırının sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 19:08 Güncelleme:
        Çorum'da devrilen hafriyat tırının sürücüsü yaralandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde devrilen hafriyat tırının sürücüsü yaralandı.

        Yol yapım çalışmasında çalışan B.K. yönetimindeki 19 LL 945 plakalı tır, Çorum-İskilip kara yolu İskilip Sanayisi mevkisinde karşı yönden gelen tıra yol verdiği sırada su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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