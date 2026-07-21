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        Çorum'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

        Çorum'un İskilip ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 22:31 Güncelleme:
        Çorum'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

        Çorum'un İskilip ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı yakalandı.

        İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğünce evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen H.A, takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda H.A, gözaltına alındı.

        Şüpheliye ait evde yapılan aramada 21 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Zanlı, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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