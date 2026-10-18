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        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        S.A.Ç. idaresindeki 19 AEH 232 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Uğurludağ kavşağında M.İ'nin kullandığı 19 ABJ 878 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan E.Ç, T.Ç, E.Ç, P.E.Ç. ve K.T. yaralandı.

        Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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