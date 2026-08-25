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        Çorum'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Çorum'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 20:43 Güncelleme:
        Çorum'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Çorum'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Gülabibey Mahallesi Ekin Caddesi'nde Nejdet Aktepe (54) idaresindeki motosiklet ile Can Y. yönetimindeki 19 TD 157 plakalı asansörlü eşya taşıma kamyoneti çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Aktepe ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Aktepe, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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