Çorum'da "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" düzenlendi

Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Maarifin Kalbinde Çocuk Okul Öncesi Eğitim Şenliği" düzenlendi.



Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen program öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla yapılan yürüyüşle başladı.





Yürüyüşün ardından anaokulu öğrencileri, çeşitli gösteriler sundu.



Kentte faaliyet gösteren 11 anaokulunun stant açtığı şenlikte çocuklar için çeşitli oyun ve etkinlikler yapıldı.



Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki önemine dikkati çekerek, "Ana sınıfına başlayan yavrularımız, paylaşmayı, birbirlerini sevmeyi, birlikte vakit geçirmeyi öğreniyor ve hayata ilk adımlarını anaokullarında atıyor. Üniversite eğitimi ne kadar önemliyse anaokullarındaki eğitim de en az o kadar önemli." dedi.



İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen de şenliğe 2 bin öğrenci ile velilerinin katıldığını dile getirerek, festivalin okulların, öğrencilerin ve velilerinin kaynaşması amacıyla yapıldığını söyledi.



Programa İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile anaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve veliler katıldı.







