Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" düzenlendi

        Çorum'da "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" düzenlendi

        Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Maarifin Kalbinde Çocuk Okul Öncesi Eğitim Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 18:57 Güncelleme:
        Çorum'da "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" düzenlendi

        Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Maarifin Kalbinde Çocuk Okul Öncesi Eğitim Şenliği" düzenlendi.

        Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen program öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla yapılan yürüyüşle başladı.


        Yürüyüşün ardından anaokulu öğrencileri, çeşitli gösteriler sundu.

        Kentte faaliyet gösteren 11 anaokulunun stant açtığı şenlikte çocuklar için çeşitli oyun ve etkinlikler yapıldı.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki önemine dikkati çekerek, "Ana sınıfına başlayan yavrularımız, paylaşmayı, birbirlerini sevmeyi, birlikte vakit geçirmeyi öğreniyor ve hayata ilk adımlarını anaokullarında atıyor. Üniversite eğitimi ne kadar önemliyse anaokullarındaki eğitim de en az o kadar önemli." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen de şenliğe 2 bin öğrenci ile velilerinin katıldığını dile getirerek, festivalin okulların, öğrencilerin ve velilerinin kaynaşması amacıyla yapıldığını söyledi.

        Programa İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile anaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve veliler katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tribünler artık zenginlerin
        Tribünler artık zenginlerin
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!

        Benzer Haberler

        Çorum'da Çorum FK sahibi Savaş Balçık'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi...
        Çorum'da Çorum FK sahibi Savaş Balçık'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi...
        Başkan Dere duyurdu: Sungurlu'nun geleceğine yön verecek revizyon imar plan...
        Başkan Dere duyurdu: Sungurlu'nun geleceğine yön verecek revizyon imar plan...
        Alaca'da "Ailemle Eğitim Yolculuğu" şenliği renkli karelere sahne oldu
        Alaca'da "Ailemle Eğitim Yolculuğu" şenliği renkli karelere sahne oldu
        Çorum'da dere yataklarında temizlik seferberliği
        Çorum'da dere yataklarında temizlik seferberliği
        Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim Tünelleri'nden 1 ayda 250 bin...
        Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim Tünelleri'nden 1 ayda 250 bin...
        Milletvekili Oğuzhan Kaya: Çorum FK kulüp sahibine 'Fahri Hemşehrilik Berat...
        Milletvekili Oğuzhan Kaya: Çorum FK kulüp sahibine 'Fahri Hemşehrilik Berat...