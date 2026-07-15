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        Çorum'da ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Çorum'un Laçin ilçesinde sebze bahçelerinin bulunduğu alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 19:20 Güncelleme:
        Çorum'da ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Çorum'un Laçin ilçesinde sebze bahçelerinin bulunduğu alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Dutludere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede çevredeki meyve bahçelerine ve anız halindeki tarlalara yayılan yangın, ardından bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Laçin'in yanı sıra Dodurga ve Hamamözü belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Çevredeki vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına çeşitli tarım aletleriyle destek veriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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