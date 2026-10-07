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        Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 01:20 Güncelleme:
        Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Neşet G. idaresindeki 06 FA 064 plakalı minibüs, Çorum-Samsun kara yolu Kuşsaray köyü kavşağında Orhan K. yönetimindeki 19 ADT 129 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Alp E.G. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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