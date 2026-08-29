Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da parkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Çorum'da parkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Çorum'da bir parkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Çorum'da parkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Çorum'da bir parkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Buharaevler Mahallesi Mahmutevler Caddesi'ndeki bir parkta O.P. (18) ve E.A. (18) ile A.E.Ö. (16) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda A.E.Ö, tüfekle 2 kişiyi yaraladıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

        İhbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
        İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Rafael Leao, G.Saray için geliyor!
        Rafael Leao, G.Saray için geliyor!
        Anne sevgisi engel tanımadı: Önce kilo verdi, sonra böbreğini verdi
        Anne sevgisi engel tanımadı: Önce kilo verdi, sonra böbreğini verdi
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Adadan adaya yürüyorlar
        Adadan adaya yürüyorlar
        Güzellik merkezinde skandal!
        Güzellik merkezinde skandal!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        130 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı
        130 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı
        "Tarihin en büyük petrol anlaşmasını yaptık"
        "Tarihin en büyük petrol anlaşmasını yaptık"
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"
        Dünyayı saran ‘jogging’ çılgınlığı nasıl başladı?
        Dünyayı saran ‘jogging’ çılgınlığı nasıl başladı?
        "Bu aşk partnerliği değil"
        "Bu aşk partnerliği değil"
        Yaz değil kış değil: Ne giyeceğiz?
        Yaz değil kış değil: Ne giyeceğiz?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bu müze Çorum'un binlerce yıllık kültürüne ışık tutuyor
        Bu müze Çorum'un binlerce yıllık kültürüne ışık tutuyor
        Definecinin mağaradaki ölümünde yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı
        Definecinin mağaradaki ölümünde yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı
        Çorum'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Çorum'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Çorum FK, Beşiktaş mesaisine devam etti
        Çorum FK, Beşiktaş mesaisine devam etti
        Çorum'da devrilen TIR alev aldı
        Çorum'da devrilen TIR alev aldı
        Kamyondan yola düşen demir parçası kazaya neden oldu: 1 yaralı
        Kamyondan yola düşen demir parçası kazaya neden oldu: 1 yaralı