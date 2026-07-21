Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen S.D, H.R.Ç, S.K, B.A. ve M.D.H. takibe alındı.



Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada uyuşturucu nitelikte 1142 sentetik ecza hapı ele geçirildi.



Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D, H.R.Ç, S.K. ve M.D.H. tutuklandı, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







