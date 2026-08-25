Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu
Çorum'un Dodurga ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 81 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Çorum'un Dodurga ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 81 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Ulucami Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Huriye Canbolat'tan haber alamayan yakınları 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Canbolat'ı balkonda hareketsiz otururken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İlk kontrolde vücudunda kesi ve darp izine rastlanmayan Canbolat'ın cenazesi, Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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