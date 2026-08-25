Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu

İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Canbolat'ı balkonda hareketsiz otururken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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