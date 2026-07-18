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        Çorum'da yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü pilotu öldü

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü pilotu, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Çorum'da yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü pilotu öldü

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü pilotu, yaşamını yitirdi.

        Oğuzlar 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'ne Antalya'dan katılan Bayram Kurt (48), 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalandıktan bir süre sonra kalkış noktasına yakın alanda düştü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşmesi sonucu ağır yaralanan Kurt, ambulansla kaldırıldığı Oğuzlar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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