Çorum'da yangın çıkan ahşap bağ evi kullanılamaz hale geldi

Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgede bulunan özel bir şirkete ait su tankerinin de desteğiyle yangını çevredeki araziye sıçramadan söndürdü.

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