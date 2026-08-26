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        Çorum'da yangın çıkan mermer atölyesi kullanılamaz hale geldi

        Çorum'un İskilip ilçesinde bir mermer atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Çorum'da yangın çıkan mermer atölyesi kullanılamaz hale geldi

        Çorum'un İskilip ilçesinde bir mermer atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kuzköy köyünde İ.A'ya ait mermer atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye jandarma, sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangında atölye kullanılamaz hale geldi.

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