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        Dodurga'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne dağıtım töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Dodurga'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne dağıtım töreni düzenlendi.

        Mustafa Kemal İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende öğrenciler karnelerini aldı.


        Sınıfları ziyaret eden Kaymakam Gizem Tokur ile Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, öğrencilere karnelerini dağıtarak bundan sonraki eğitim hayatlarında başarı diledi.

        Öğretmenlerle de bir araya gelen Tokur, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Tokur, tüm öğrencilere sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yaz tatili geçirmeleri temennisinde bulundu.

        Çetinkaya da bir eğitim öğretim yılının daha tamamlandığına dikkati çekerek, tüm öğrencilere başarı diledi.


        Belediyenin eğitime desteklerinin süreceğini anlatan Çetinkaya, öğrencilere sağlıklı, mutlu ve huzurlu tatil geçirmelerini dileğinde bulundu.



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        Galeri

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