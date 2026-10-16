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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 19:06 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Stat: Çorum Şehir

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Murat Temel, Ogün Kamacı

        Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Gökhan Sazdağı, Berat Özdemir (Dk. 79 Karlsbakk), Diomande (Dk. 46 Ramadani), Borza (DK. 26 Arda Hilmi Şengül), Cengiz Ünder (Dk. 79 Mahmic), Ramirez (Dk. 71 Moukoko), Kyziridis

        Çaykur Rizespor: Fofana, Ariss, Sagnan, Bakayoko, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Mihaila (Dk. 61 Emrecan Bulut), Laçi (Dk. 83 Varesanovic), Olawoyin (Dk. 76 Diakite), Mebude (Dk. 76 Doicaru), Sowe (Dk. 76 Borrelli)

        Goller: Dk. 32 Laçi (Çaykur Rizespor), Dk. 38 Cengiz Ünder, Dk. 80 Moukoko (Arca Çorum FK)

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        Sarı kartlar: Dk. 12 Ariss, Dk. 82 Sagnan, Dk. 90+3 Fofana (Çaykur Rizespor), Dk. 27 Berat Özdemir, Dk. 83 Gökhan Sazdağı, Dk. 90+3 Arda Hilmi Şengül (Arca Çorum FK)

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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