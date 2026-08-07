GÜNCELLEME - Çorum'da ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Çorum'un Dodurga ilçesinde anızda başlayıp meyve bahçelerinin bulunduğu alana sıçrayan yangın söndürüldü.



Mehmetdede Tekke ile Ayva köyleri arasında kısa süre önce hasat yapılan arazide anız yangını çıktı.





Yangın, rüzgarın etkisiyle meyve ağaçları ve ceviz bahçelerinin bulunduğu alana sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Dodurga ve Oğuzlar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Laçin Orman İşletme Müdürlüğü personeli, yangını söndürdü.



Köylerdeki vatandaşlar da çeşitli tarım aletleriyle yangınla mücadeleye destek verdi.



Mehmetdede Tekke Köyü Muhtarı Cafer Uysal, AA muhabirine, yangında 40 dekardan fazla alanın zarar gördüğünü söyledi.



Uysal, itfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışması yaptığını belirtti.

