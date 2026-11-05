Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Hitit Üniversitesi öğrencileri Şapinuva Antik Kenti'ni gezdi

        Hitit Üniversitesi öğrencileri Şapinuva Antik Kenti'ni gezdi

        Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Şapinuva Antik Kenti'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Hitit Üniversitesi öğrencileri Şapinuva Antik Kenti'ni gezdi

        Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Şapinuva Antik Kenti'ni ziyaret etti.

        Dekanlık tarafından, fakültedeki öğrencilerin kentin tarihi değerlerini tanıması amacıyla Şapinuva Tarihi, Kültürel ve Teknik Gezisi düzenlendi.

        Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Ortaköy-Şapinuva Örenyeri Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek ile Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi ve Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Semih Gerçek, gezide öğrencilere ören yerindeki kazı çalışmaları ve ortaya çıkarılan tarihi yapılar hakkında bilgi verdi.

        İpek, AA muhabirine, öğrencilere ören yerinin Tepelerarası ve Ağılönü bölgelerini gezdirdiklerini söyledi.

        REKLAM

        Gezide öğrencilere antik kentin mimari özelliklerini anlattıklarını belirten İpek, teknik gezilerin devam edeceğini kaydetti.

        Hitit Üniversitesi akademisyenlerinden, Porsuk-Zeyve Höyük Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eric Jean de gezide öğrencilerin, bilimsel çalışma için ören yerinde bulunan Rus bilim insanlarıyla tanışma ve sohbet etme imkanı bulduğunu kaydetti.

        Jean, gezinin özellikle kente dışarıdan gelen öğrenciler için faydalı olduğunu kaydetti.

        Arkeoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Serap Öncü ise binlerce yıl önce insanların gezdiği yerlerde gezmenin kendisini mutlu ettiğini anlattı.

        Dini, askeri ve ekonomik açıdan döneminin önemli yerleşim yerlerinden olduğu belirtilen Şapinuva, ziyaretçilerini yaklaşık 3 bin 500 yıllık tarih yolculuğuna çıkarıyor.

        REKLAM

        Hititlerin Hattuşa'dan sonraki önemli kentlerinden Şapinuva'da 1990'da başlayan arkeolojik kazılar, Hitit Üniversitesi bünyesinde devam ediyor.

        Döneminin süper gücü kabul edilen Hititlere bir dönem başkentlik de yapan Şapinuva, kazılarda açığa çıkarılan tarihi yapılarıyla döneminin günlük yaşamına ışık tutuyor.

        Çorum il merkezine 53 kilometre mesafedeki antik kent, yılın her mevsimi ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"

        Benzer Haberler

        Gece vakti sokakta asker yürüyüşü yaptılar, vatandaşların çektiği görüntüle...
        Gece vakti sokakta asker yürüyüşü yaptılar, vatandaşların çektiği görüntüle...
        Çorum FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum'daki trafik kazasında yaşamını yitiren çiftin cenazeleri defnedildi
        Çorum'daki trafik kazasında yaşamını yitiren çiftin cenazeleri defnedildi
        Çorum FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Kazada ölen eski milli güreşçi ile eşi, toprağa verildi
        Kazada ölen eski milli güreşçi ile eşi, toprağa verildi
        Feci kazada ölen eski milli güreşçi ve eşi toprağa verildi
        Feci kazada ölen eski milli güreşçi ve eşi toprağa verildi