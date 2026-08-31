İskilip'te fener alayı düzenlendi
İskilip'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 104. yılı dolayısıyla fener alayı ve film gösterimi düzenlendi.
İskilip'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 104. yılı dolayısıyla fener alayı ve film gösterimi düzenlendi.
İskilip Belediyesince organize edilen program kapsamında Hacı Karani Köprüsü'nden PTT Meydanı’na kadar marşlar eşliğinde meşalelerle yürüyüş gerçekleştirildi.
Yürüyüşün ardından PTT önündeki meydanda "Çanakkale Yolun Sonu" adlı film gösterildi.
Etkinliğe İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, Jandarma Komutanı Üsteğmen Eftal Kaplan ve vatandaşlar katıldı.
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