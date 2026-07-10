Kargı'da 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi
Çorum'un Kargı ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Çorum'un Kargı ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Kargı Kaymakamlığınca Mihrihatun Camisi'nde düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Programın ardından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 15 Temmuz'un milletin iradesine ve demokrasiye sahip çıktığı önemli bir dönüm noktası olduğu belirtilerek, şehitlerin fedakarlıklarının daima minnet ve rahmetle anılacağı ifade edildi.
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