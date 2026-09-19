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        Kargı'da Gaziler Günü kutlandı

        Çorum'un Kargı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Kargı'da Gaziler Günü kutlandı

        Çorum'un Kargı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Hükümet binası önünde gerçekleştirilen törene Kaymakam Furkan Türkay Kayış, Belediye Başkan Vekili Saim Küçüksemerci, Cumhuriyet Savcısı Kübra Canlı, İlçe Emniyet Amiri Komiser Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Can Uluyol, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

        Programın ardından katılımcılar tarafından Kargı mezarlığında şehitlik ziyaret edilerek dua edildi.

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