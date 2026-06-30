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        Kaymakam Yüce, Bayat ilçesine veda etti

        Ordu'nun Akkuş ilçesine atanan Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, ilçeden ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Kaymakam Yüce, Bayat ilçesine veda etti

        Ordu'nun Akkuş ilçesine atanan Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, ilçeden ayrıldı.


        İlçede yaklaşık 2 yıldır görev yapan Yüce, Akkuş Kaymakamlığına atandı.


        Yüce'nin yeni görev yerine gitmek üzere ilçeden ayrılacak olması dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.


        Törende Yüce, daire amirleri ve vatandaşlarla vedadaştıktan sonra ilçeden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri

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