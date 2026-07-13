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        Osmancık'ta bahçede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Çorum'un Osmancık ilçesinde kullanılmayan bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 19:26 Güncelleme:
        Osmancık'ta bahçede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Çorum'un Osmancık ilçesinde kullanılmayan bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

        Danişment köyünde yerleşim alanı içerisinde bulunan, kullanılmayan bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


        Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.


        Yangın söndürme çalışmalarına, bölgede faaliyet gösteren bir hafriyat firmasına ait su tankeri de destek verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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