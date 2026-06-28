Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Osmancık'ta cemevi temeli aşure ikramıyla atıldı

        Osmancık'ta cemevi temeli aşure ikramıyla atıldı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen cemevi projesinin temeli törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Osmancık'ta cemevi temeli aşure ikramıyla atıldı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen cemevi projesinin temeli törenle atıldı.

        Osmancık Belediyesince yapılacak cemevi için düzenlenen törende konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Türk kültüründe ayrımcılığa ve ötekileştirmeye yer olmadığını belirterek, cemevinin sevgi, hoşgörü ve kardeşliği güçlendirecek bir mekan olacağını söyledi.

        Osmancık Kaymakamı Furkan Duman da ilçeye yeni bir hizmet daha kazandırıldığını ifade ederek, cemevinin tamamlanmasının ardından yeniden bir araya gelmeyi temenni etti.

        Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise cemevinin birlik, beraberlik, kardeşlik ve karşılıklı saygının bir nişanesi olduğunu dile getirdi.

        Törene, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, CHP İlçe Başkanı Mahmut Özhan Arslan, çevre ilçe belediye başkanları, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Program, davetlilere aşure ikram edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Entübe halde geldi, 18. yaş gününü kutlayarak çıktı
        Entübe halde geldi, 18. yaş gününü kutlayarak çıktı
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Messi rekor kırdı, Arjantin kayıpsız turladı!
        Messi rekor kırdı, Arjantin kayıpsız turladı!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Rapçi oluyor
        Rapçi oluyor
        İkinci yeğen mutluluğu
        İkinci yeğen mutluluğu
        Kolombiya ile Portekiz yenişemedi
        Kolombiya ile Portekiz yenişemedi
        Yaz tatilinde çocuklarla yapılabilecek 15 bütçe dostu aktivite
        Yaz tatilinde çocuklarla yapılabilecek 15 bütçe dostu aktivite
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        İstanbul'un en iyi koşu rotaları!
        İstanbul'un en iyi koşu rotaları!
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!
        Tahkim'den Mert Hakan kararı!
        Tahkim'den Mert Hakan kararı!

        Benzer Haberler

        Babasının berber dükkanında başladı, şimdi tüm ailesiyle sanat üretiyor
        Babasının berber dükkanında başladı, şimdi tüm ailesiyle sanat üretiyor
        Çorum'da kadın girişimcilerin el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı
        Çorum'da kadın girişimcilerin el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı
        Çorum'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır, 5 yaralı
        Çorum'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır, 5 yaralı
        Çorum'daki kadın kooperatiflerinin hikayeleri belgeselle kayıt altına alını...
        Çorum'daki kadın kooperatiflerinin hikayeleri belgeselle kayıt altına alını...
        Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı
        Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı
        Sıcak yaz günlerinde doğaseverlerin rotası Örencik Şelalesi oldu
        Sıcak yaz günlerinde doğaseverlerin rotası Örencik Şelalesi oldu