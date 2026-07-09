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        Osmancık'ta çıkan ot yangını söndürüldü

        Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 22:42 Güncelleme:
        Osmancık'ta çıkan ot yangını söndürüldü

        Çorum’un Osmancık ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ergenekon Caddesi, Leğen Deresi mevkisinde bir ahırın yanında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki alanlara ve ahıra sıçramadan söndürüldü.

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