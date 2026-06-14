Sungurlu'da etiket-kasa fiyat farkı tespit edilen market 1 gün kapatıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, ürün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık tespit edilen bir zincir market, 1 gün süreyle kapatıldı.



Sungurlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde bir zincir markette ürün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında uyumsuzluk belirlendi.



Tespitin ardından ilgili market, 14 Haziran 2026 tarihinde 1 gün süreyle faaliyetten men edildi.



Açıklamada, vatandaşların alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihleri ile etiket ve kasa fiyatlarını dikkatle kontrol etmelerinin önem taşıdığı belirtilerek, benzer durumlarla karşılaşılması halinde Alo 153 hattı üzerinden ihbarda bulunabilecekleri ifade edildi.



Denetimlerin, tüketici haklarının korunması ve olası mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sürdürüleceği kaydedildi.

