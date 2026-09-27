Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Tanzanya'dan er meydanlarına uzanan "Arap Osman"ın hedefi başpehlivanlık

        Tanzanya'dan er meydanlarına uzanan "Arap Osman"ın hedefi başpehlivanlık

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Tanzanya'da dünyaya gelen, küçük yaşta anne ve babasını kaybettikten sonra Türk diplomat Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu tarafından evlat edinilen 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu, yağlı güreşte başarılı bir sporcu olma hayalinin peşinden gidiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Tanzanya'dan er meydanlarına uzanan "Arap Osman"ın hedefi başpehlivanlık

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Tanzanya'da dünyaya gelen, küçük yaşta anne ve babasını kaybettikten sonra Türk diplomat Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu tarafından evlat edinilen 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu, yağlı güreşte başarılı bir sporcu olma hayalinin peşinden gidiyor.

        Henüz 3,5 yaşındayken ailesini kaybeden ve Türkiye'nin o dönemki Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ile eşi Yeşim Meço Davutoğlu tarafından evlat edinilen Osman, futbol ve minder güreşiyle ilgilendi.

        Güreşe babası Ali Davutoğlu ve okulunun yönlendirmesiyle başlayan Osman, Balıkesir'de yağlı güreşle tanışmasının ardından er meydanlarında mücadele etmeye başladı.

        REKLAM

        Kısa sürede yağlı güreşi benimseyen ve er meydanlarında "Arap Osman" olarak tanınan sporcu, gelecekte Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığa ulaşmayı hedefliyor.

        Balıkesir'de bir spor kulübünün güreş takımında yer alan ve 65 kiloda mücadele eden Osman, gelecekte minder güreşi ve yağlı güreşte Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

        Son olarak Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerde gösteri amaçlı kispet bağlayan Osman Ali Davutoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 6 yıl önce güreşle tanıştığını söyledi.

        Antrenmanlarda yaptıklarını anlatan Osman, "Antrenmanlarda minder çalışması yapıyoruz, koşuyoruz ama normal koşu değil, dağlarda koşuyoruz, yokuş aşağı ve yukarı çalışıyoruz. Güçlenmek için antrenmanlarıma devam ediyorum. Beslenmeme de dikkat ediyorum. Yumurta ve et yiyorum. Özellikle yumurtayı çok seviyorum." dedi.

        REKLAM

        Er meydanına çıktığında mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Osman, "Hedefim başpehlivan olmak. Ailemi ve Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum. Bunun için çok çalışacağım." diye konuştu.

        - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasını anlattı

        Sungurlu'daki güreşlerden bir gün önce İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılan ve müsabakaları takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına kispetiyle giderek elini öpen Osman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği sırada yaşadığı heyecanı ise şöyle anlattı:

        "Cumhurbaşkanımızla bir araya geldiğimde çok heyecanlandım. Yanına gittim, elini öptüm ve biraz sohbet ettik. Yukarıdan baktığımda annemin neredeyse ağlayacağını gördüm. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Onunla bir araya gelmekten büyük gurur duydum. Başarılı olup ülkemi, ailemi ve Cumhurbaşkanımızı gururlandırmak istiyorum."

        REKLAM

        Osman Ali Davutoğlu'nun antrenörü Sertaç Çavdar ise Osman'ın yağlı güreşe ilgi duymasının ardından birlikte çalışmaya başladıklarını belirterek, "Gittiğimiz güreşlere onunla birlikte katılıyoruz. Halk, Osman'ı çok seviyor. Bu alanda yeteneği var, biz de kabiliyetini geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımız Türk milletine faydalı bir sporcu olması. Her şey Türk güreşi için." dedi.

        Osman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasının ardından hedeflerinin de büyüdüğünü anlatan Çavdar, "Bu bizim için de gurur verici oldu. Osman'ın minder güreşinde de Türk bayrağını dalgalandırma hevesi oluştu. Ona hem minder güreşinde hem de yağlı güreşte güzel bir gelecek hazırlamak istiyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        - Başpehlivan Mustafa Taş'tan Osman'a destek

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlarından Mustafa Taş da Osman'ı küçük yaşlardan beri takip ettiğini söyledi.

        Osman'ın peşrev (pehlivanların er meydanına çıkıp güreşe başlamadan önce ellerini uyluklarına ve yere vurarak, hafifçe sıçrayıp kolları açarak yaptıkları ritmik ısınma ve selamlaşma hareketleri) çektiği bir videoyu izlediğini anlatan Taş, şunları kaydetti:

        "Osman'ı ilk gördüğümde peşrev çektiği bir videosunu izlemiştim. O zaman henüz sosyal medyada bu kadar tanınmıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Daha sonra Balıkesir'deki güreşlerde tanıştık. 'Beraber peşrev çekelim.' dedim, yanıma geldi. O günden beri birbirimizi çok severiz."

        REKLAM

        Osman'ın güreşte gelecek vadettiğini dile getiren Taş, "Onu sadece sosyal medyada tanınan biri olarak değil, inşallah Kırkpınar başpehlivanı olarak görmek istiyoruz. Elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Fiziği ve yeteneği çok iyi. İleride Arap Mustafa gibi bir başpehlivan olabilir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında yeni karar
        Fon soruşturmasında yeni karar
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Terörsüz Türkiye kurulu yarın toplanacak
        Terörsüz Türkiye kurulu yarın toplanacak
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması!
        Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması!
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"

        Benzer Haberler

        Çorum'da düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Bekir Eryü...
        Çorum'da düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Bekir Eryü...
        Çorum'da kurulan Filistin Atölyesi'nde Gazze'de yaşananlar gündemde tutuluy...
        Çorum'da kurulan Filistin Atölyesi'nde Gazze'de yaşananlar gündemde tutuluy...
        Çorum'da düğün salonu ve kongre merkezi ile GES projesinin temeli atıldı
        Çorum'da düğün salonu ve kongre merkezi ile GES projesinin temeli atıldı
        Arca Çorum FK, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde ilk antrenman...
        Arca Çorum FK, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde ilk antrenman...
        Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'tan teknik direktör değişikliği açıklama...
        Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'tan teknik direktör değişikliği açıklama...
        Çorum'da Halk Sağlığı Festivali düzenlendi
        Çorum'da Halk Sağlığı Festivali düzenlendi