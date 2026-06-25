Acıpayam'da tarım makinesine sıkışan çiftçi öldü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde naylon serme makinesine sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 25.06.2026 - 10:26 Güncelleme:
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde naylon serme makinesine sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Yazır Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan Doğan (50), traktörüne naylon serme makinesi bağlamak istediği sırada makineye sıkıştı.
Yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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