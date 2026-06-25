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        Acıpayam'da tarım makinesine sıkışan çiftçi öldü

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde naylon serme makinesine sıkışan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Acıpayam'da tarım makinesine sıkışan çiftçi öldü

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde naylon serme makinesine sıkışan kişi hayatını kaybetti.

        Yazır Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan Doğan (50), traktörüne naylon serme makinesi bağlamak istediği sırada makineye sıkıştı.


        Yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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