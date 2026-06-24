Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin kırmızı ışık ihlali yapan araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. K.G. yönetimindeki 64 LR 703 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarı'nda seyir halindeyken Fatih Caddesi'ndeki kırmızı ışıkta geçen B.A. idaresindeki 34 UR 5029 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, park halindeki 3 araca vurarak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen B.A'nın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

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