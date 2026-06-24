Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin kırmızı ışık ihlali yapan araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 23:36 Güncelleme:
        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin kırmızı ışık ihlali yapan araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        K.G. yönetimindeki 64 LR 703 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarı'nda seyir halindeyken Fatih Caddesi'ndeki kırmızı ışıkta geçen B.A. idaresindeki 34 UR 5029 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, park halindeki 3 araca vurarak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen B.A'nın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Keşan Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        Keşan Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        Zorbalığın bedeli ağır oldu
        Zorbalığın bedeli ağır oldu
        "Futbolcularımız daha çok saygıyı hak ediyor!"
        "Futbolcularımız daha çok saygıyı hak ediyor!"
        İsviçre, Kanada'yı yendi; iki ekip de son 32'de!
        İsviçre, Kanada'yı yendi; iki ekip de son 32'de!
        Binyamin Netanyahu'dan Gazze itirafı
        Binyamin Netanyahu'dan Gazze itirafı
        Hakan Daltaban'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Hakan Daltaban'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Kiracı, ev sahibini öldürdü!
        Kiracı, ev sahibini öldürdü!
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        CHP Malatya’da görev değişimi krizi
        CHP Malatya’da görev değişimi krizi
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Stopere sürpriz isim!
        Stopere sürpriz isim!
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali

        Benzer Haberler

        Denizli İdman Yurdu denetleme kurulu, yönetim kurulunu mahkemeye verdi
        Denizli İdman Yurdu denetleme kurulu, yönetim kurulunu mahkemeye verdi
        Dünya çizgileri Denizli'de buluşuyor
        Dünya çizgileri Denizli'de buluşuyor
        Denizli Büyükşehirden yaz tatiline bilim dolu kamp
        Denizli Büyükşehirden yaz tatiline bilim dolu kamp
        Denizli'de beton direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Denizli'de beton direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Denizli Büyükşehir ile Çal Bağ Yolu güçleniyor
        Denizli Büyükşehir ile Çal Bağ Yolu güçleniyor
        Pamukkale Kaymakamı Bulut'a duygu dolu veda programı
        Pamukkale Kaymakamı Bulut'a duygu dolu veda programı