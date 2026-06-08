Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Aydın-Denizli Otoyolu'nda tam otomatik gişe devreye girdi

        Aydın-Denizli Otoyolu'nda tam otomatik gişe devreye girdi

        Aydın-Denizli Otoyolu'nda, gişe işlemlerinin daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Türkiye'de ilk kez uygulanan kiosk destekli tam otomatik gişe sistemi hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Aydın-Denizli Otoyolu'nda tam otomatik gişe devreye girdi

        Aydın-Denizli Otoyolu'nda, gişe işlemlerinin daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Türkiye'de ilk kez uygulanan kiosk destekli tam otomatik gişe sistemi hizmete alındı.

        Otoyolu işleten şirketten yapılan açıklamada, yeni sistem sayesinde sürücülerin gişelerde herhangi bir personel desteğine ihtiyaç duymadan geçiş işlemlerini tamamlayabildiği belirtildi.

        HGS bakiyesi bulunmayan kullanıcıların gişelerde yer alan kiosklar aracılığıyla kredi kartıyla temassız ödeme yapabildiği, ayrıca ihlalli geçiş fişi alarak geçiş ücretlerini daha sonra otoyolun internet sitesi üzerinden ödeyebildiği kaydedildi.

        HGS abonelerinin ise sistem sayesinde herhangi bir duraksama yaşamadan, milisaniyeler içinde geçişlerini tamamlayarak yolculuklarına devam edebildiği, uygulamanın trafik akışının daha verimli hale getirilmesi ve gişelerde oluşabilecek yoğunlukların azaltılması amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

        Sistemin sürücüler tarafından ilgi gördüğü, bekleme sürelerini azaltarak otoyol hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

        Dijitalleşme ve akıllı ulaşım teknolojileri kapsamında önemli bir yenilik olarak değerlendirilen kiosk destekli tam otomatik gişe sisteminin, farklı ödeme seçeneklerini tek noktada sunarak sürücülere esneklik sağladığı belirtilerek, "Modern ve kesintisiz ulaşım anlayışını destekleyen bu uygulamanın, gelecekte farklı otoyol projelerinde de yaygınlaşması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Aydın-Denizli Otoyolu'nda uygulamaya alınan sistemin, akıllı ulaşım teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemli örneklerinden biri olduğu vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Denizli'de 1 milyon kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi
        Denizli'de 1 milyon kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi
        Erken doğan buzağısına bebek gibi bakıyor
        Erken doğan buzağısına bebek gibi bakıyor
        Doğru yöntemlerle sınav saygısının üstesinden gelmek mümkün Uzmanlar, sınav...
        Doğru yöntemlerle sınav saygısının üstesinden gelmek mümkün Uzmanlar, sınav...
        Denizlili sporcu Almanya'dan gümüş madalya ile döndü
        Denizlili sporcu Almanya'dan gümüş madalya ile döndü
        Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa arasında yeni iş birliği dalgası Sağlık, güze...
        Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa arasında yeni iş birliği dalgası Sağlık, güze...